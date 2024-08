Moraes e a falta de uma cultura de admissão do erro no Brasil

A negação de Moraes

O jornal Folha de S. Paulo publicou conversas entre o juiz instrutor do gabinete de Moraes Airton Vieira e o então assessor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Eduardo Tagliaferro, responsável pelo combate à desinformação na corte. O escritório de Moraes pediu informações a Tagliaferro de maneira informal, o que não está em linha com as regras. Essas informações foram usadas pelo magistrado para ordenar ações como parte das investigações do inquérito das fake news contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF). Tanto Vieira quanto Tagliaferro expressaram desconforto com essa prática.

É claro que é absurdo igualar esses eventos à "Vaza Jato" [o escândalo gerado pela revelação da troca de mensagens irregulares entre o então juiz Sergio Moro e os procuradores da Operação Lava Jato], numa evidente manobra política para tentar deslegitimar as legítimas investigações de Moraes contra os bolsonaristas. Uma diferença fundamental é o fato de não ter havido um acordo entre um juiz (Moro, no caso da Lava Jato) e o Ministério Público – ou seja, entre um juiz imparcial e uma parte envolvida nos procedimentos.

No caso de Moraes, o que ocorreu foi uma comunicação entre dois tribunais superiores que integram o mesmo poder de Estado. Porém, o fato de isso ter ocorrido de maneira não oficial, ou seja, em segredo, não foi correto.

A alegação de Moraes e seus admiradores de que não há nada do que se reclamar é igualmente absurda. Embora não haja juridicamente nenhuma ilegalidade, Moraes colocou a si mesmo e o STF em situação vulnerável.

Seria, portanto, um necessário sinal de força, e não de fraqueza, se Moraes admitisse os erros cometidos. Está claro que o juiz, com seu posicionamento irredutível, se tornou um símbolo da luta contra os inimigos da democracia brasileira. Mas eximi-lo de críticas por esse motivo tem mais a ver com idolatria do que com defesa da democracia.