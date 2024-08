O que esperar da convenção democrata

Os candidatos à presidência, tanto democratas quanto republicanos, iniciam o processo debatendo e fazendo campanha contra rivais de seus partidos. Em seguida, são organizados eventos em todos os estados e territórios dos EUA para avaliar o nível de apoio dos candidatos.

A maioria dos estados realiza primárias em que os eleitores registrados devem selecionar seu favorito de uma lista, em uma votação secreta tradicional. Alguns estados realizam o chamado "caucus", em que os apoiadores de candidatos rivais se reúnem no mesmo local, dividem-se em grupos e depois interagem e fazem discursos curtos, em uma tentativa de conquistar eleitores indecisos e chegar a um consenso. Um pequeno número de estados usa uma combinação dos dois sistemas.

Após a conclusão do processo, a cada estado e território é atribuído um número de delegados com base nos três ciclos eleitorais anteriores, no número de votos e na data da primária. Os delegados são ativistas do partido, líderes locais e apoiadores proeminentes do candidato.

Delegados juramentados e superdelegados

Há os delegados conhecidos como "juramentados" (pledged delegates), que fazem um juramento e se comprometem a votar no candidato preferido pelos eleitores de suas comunidades. De acordo com a organização sem fins lucrativos Ballotopedia, há pouco menos de 3.950 delegados comprometidos com o Partido Democrata neste ciclo eleitoral.

Além disso, há cerca de 750 chamados superdelegados que vêm do próprio partido e são geralmente membros do Comitê Nacional Democrata ou autoridades eleitas atualmente ou no passado. Esses delegados podem votar em qualquer candidato de sua preferência. Esse sistema foi estabelecido para dar aos líderes do partido um papel maior no processo de nomeação.