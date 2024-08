Exército israelense recupera corpos de seis reféns em Gaza - Cadáveres foram encontrados em túnel após combate contra membros do Hamas em Khan Yunis, no sul do enclave. Famílias pedem que governo israelense retome negociações pelo retorno dos reféns pelo fim do conflito.O Exército israelense informou nesta terça-feira (20/08) que os corpos de seis reféns foram encontrados em um túnel subterrâneo em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, após um combate contra militantes palestinos.

A notícia surge em meio aos esforços pela retomada das negociações para um cessar-fogo na região e pelo retorno dos mais de 100 reféns que ainda estão sob poder do grupo radical islâmico Hamas desde os ataques terroristas de 7 de outubro do ano passado em solo israelense.

As vítimas foram identificadas como Yagev Buchshtab, Alexander Dancyg, Yoram Metzger, Nadav Popplewell e Chaim Peri, que já haviam sido declarados mortos, e Abraham Munder, cuja morte foi anunciada nesta terça-feira pelo kibutz Nir Oz, próximo a Gaza. A comunidade foi duramente atingida pelos ataques de 7 de outubro.