Fumaça de incêndios da Amazônia e Pantanal se espalha pelo Brasil

Os satélites da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (Noaa), dos EUA, também captaram uma alta densidade de fumaça sobre o Peru, a Bolívia e o Paraguai. O fenômeno ainda foi percebido em diversos municípios de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, que registraram níveis críticos de poluição atmosférica nesta terça-feira (20/08).

Fumaça eleva poluição atmosférica

Com isso, o Brasil chegou a ficar no topo do ranking dos países com a pior qualidade do ar entre as estações avaliadas pelo Air Quality Index, uma plataforma que calcula o Índice de Qualidade do Ar em todo o mundo.

Itaquaquecetuba (SP), Ponta Grossa (PR), Corumbá (MS), São Paulo, Humaitá (AM) e Curitiba contribuíram para a baixa nota do país calculada ao longo do dia. Os municípios registraram nível de ar "insalubre”, "muito insalubre” ou "perigoso”, com alta concentração de partículas finas, como as PM2.5, e as partículas denominadas "PM.10”.

Estas substâncias suspensas incluem poeira advindas da fuligem, agricultura, incêndios florestais e queima de biomassa. A reação química com outros poluentes, como os originados da queima de combustíveis fósseis também piorou a condição de respiração nestas regiões.

Focos de incêndio são recorde pelo país