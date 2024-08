Por que julgamentos tardios de nazistas são importantes

Diante do pequeno número de criminosos nazistas que chegaram a ser julgados na Alemanha, julgamentos como o atual são de especial importância para que haja um sentimento de justiça entre os parentes das vítimas e sobreviventes, acrescentou Heubner. Tanto mais se for levado em conta que muitos outros criminosos nazistas, também responsáveis pelo aparato da morte dos campos de concentração, nunca estiveram num tribunal alemão. "Em vez disso, puderam desfrutar em paz de suas aposentadorias."

Os sobreviventes e parentes de vítimas, portanto, esperavam da Justiça alemã por "um sinal inequívoco de justiça para com eles e seus parentes assassinados".

Também o presidente do Conselho Central dos Judeus na Alemanha, Josef Schuster, afirmou que, para os sobreviventes do Holocausto, é "extremamente importante que se tente uma forma tardia de justiça". Para ele, o judiciário da Alemanha enviou uma mensagem clara com a sentença desta terça-feira: "Mesmo quase 80 anos após a Shoah, não há um ponto final para os crimes nazistas. Assassinato não prescreve: nem legal nem moralmente".

Schuster afirma que a sentença está correta. "Não se trata de colocá-la atrás das grades pelo resto da vida. Do que se trata é de que uma criminosa precisa responder por seus atos e encontrar as palavras para o que aconteceu e no que esteve envolvida." Isso torna ainda mais grave "a falta de admissão de culpa por parte dela", sintomática da posição da grande maioria dos criminosos nazistas, "que puderam seguir suas vidas sem precisarem temer consequências penais pelos seus crimes atrozes".

Processo de aceitação da culpa

O psicólogo Wolfgang Hegener disse à agência de notícias KNA que, mesmo 80 anos após o fim do regime nazista, julgamentos como o da ex-secretária são de grande importância para o processo de aceitação de culpa e responsabilidade pela sociedade alemã.