Ação israelense deixa ao menos 9 mortos na Cisjordânia - Dados são de autoridades do território palestino ocupado, que reportaram infraestrutura destruída e bloqueio do acesso a hospitais. Forças israelenses dizem agir contra "terroristas" um dia após resgate de refém em Gaza.Ao menos nove palestinos morreram em operação realizada por forças de segurança israelenses na Cisjordânia, informaram nesta quarta-feira (28/08) autoridades do território palestino ocupado.

O Exército isralense confirmou que atua nas cidades de Jenin e Tulcarém, e disse ter matado "cinco terroristas em uma sala de operações" no campo de refugiados Nur Shams, em Tulcarém. Grupos militantes palestinos afirmaram que estavam trocando disparos com as forças israelenses.

O governador de Jenin, Kamal Abu al-Rub, disse na rádio local que a cidade estava cercada por soldados israelenses, que estariam destruindo a infraestrutura na região e bloqueando o acesso a hospitais.