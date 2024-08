De Almodóvar a Walter Salles: destaques do Festival de Veneza de 2024

Ambientado no início dos anos 1970, o filme se baseia no livro autobiográfico homônimo do escritor Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva, que precisou se reinventar após o marido, o político Rubens Paiva, ser preso durante a ditadura militar.

Esta será a segunda participação de Walter Salles em Veneza. Na primeira, em 2001, o cineasta concorreu ao Leão de Ouro com Abril despedaçado.

Fora da competição, o Brasil será representado neste ano por Petra Costa, diretora de Democracia em vertigem, com o documentário Apocalipse nos Trópicos, sobre o fundamentalismo religioso no Brasil no contexto da pandemia de covid-19 e do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Manas, da cineasta brasileira Marianna Brennard, vai concorrer na mostra Giornate degli Autori, que busca novos talentos. O filme aborda a temática da violência contra a mulher e conta com Jamilli Corrrea, Dira Paes e Rômulo Braga no elenco.

A hora e a vez de Augusto Matraga, adaptação da novela de Guimarães Rosa dirigida por Roberto Santos, será exibido na mostra Veneza Clássicos. A seção Horizontes Curtas, contará com o brasileiro Minha mãe é uma vaca, de Moara Passoni e que se passa no Pantanal. E a animação em realidade virtual 40 dias sem o sol, de João Carlos Furia, integrará a seção Veneza Imersiva.

O Brasil também estará presente no júri principal do festival deste ano, do qual o cineasta Kleber Mendonça Filho, diretor de Bacurau e Aquarius, fará parte.