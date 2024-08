Estado Islâmico volta a mirar a Europa

Série de ataques e tentativas

O ataque em Solingen faz parte de uma série de ataques e tentativas de ataques islamistas em toda a Europa no intervalo de poucas semanas, mesmo que nem sempre esteja claro se o EI está de fato por trás deles.

No mesmo dia do ataque em Solingen, dois carros explodiram do lado de fora de uma sinagoga em La Grande-Motte, no sul da França.

Pouco antes de dois shows programados da cantora pop americana Taylor Swift em Viena, no início de agosto, as autoridades austríacas prenderam dois supostos simpatizantes do EI. O principal suspeito, de 19 anos, um austríaco com raízes na Macedônia do Norte, disse quando foi preso que queria "matar a si mesmo e a uma grande multidão de pessoas", de acordo com as autoridades de segurança austríacas. Os shows foram cancelados.

No final de maio, um afegão feriu fatalmente um policial e gravemente outras cinco pessoas em Mannheim, no sul da Alemanha. O ataque tinha como alvo um membro da diretoria do movimento Pax Europa, que critica o islã. Não se sabe se havia vínculos diretos com o EI nesse caso, mas os investigadores classificaram o ataque como sendo "de motivação religiosa".

Grandes temores de violência por parte do EI tiveram as autoridades alemãs e francesas durante a Eurocopa na Alemanha e os Jogos Olímpicos em Paris neste verão europeu. Os dois grandes eventos esportivos transcorreram pacificamente, mas para isso devem ter contribuído o aumento das medidas de segurança nas cidades e o maior controle nas fronteiras.