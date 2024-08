Mulheres agora só podem falar em casa, ordena Talibã no Afeganistão

As novas regras aumentam o controle do grupo fundamentalista islâmico sobre a vida privada das mulheres e as interações na sociedade afegã.

A Organização das Nações Unidas (ONU) e grupos de direitos humanos rechaçaram a lei. Chefe da missão da ONU no Afeganistão, Roza Otunbayeva afirma que ela sinaliza uma "visão perturbadora" do futuro do país e acentua as "já insuportáveis restrições" aos direitos de mulheres e crianças. "Até mesmo o som de uma voz feminina" fora de casa, comenta a diplomata, já é tratado como violação moral.

Mulheres banidas da vida pública

Desde que tomou novamente o poder em agosto de 2021, o Talibã destruiu os avanços nos direitos das mulheres conquistados nas últimas duas décadas.

Mulheres e meninas foram banidas de quase todos os setores da vida pública. Elas não podem frequentar a escola além do sétimo ano, nem acessar empregos locais e organizações não governamentais.

Elas também não podem frequentar academias e parques, tampouco salões de beleza, que se tornaram ilegais sob o Talibã. Para sair à rua, precisam estar acompanhadas de um "Mahram" (parente do sexo masculino).