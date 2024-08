O que são as águas subterrâneas?

A quantidade de chuva, as condições do solo e a época do ano desempenham um papel importante na capacidade de reposição do reservatório subterrâneo.

Em algumas regiões europeias, por exemplo, tende a chover mais no verão. Mas as temperaturas altas aumentam a velocidade de evaporação da água e deixam as plantas com mais sede. Isso faz com que pouca água chegue ao subsolo. No inverno, quando as plantas precisam de menos água e há pouca evaporação, os reservatórios subterrâneos são reabastecidos.

Nos lugares em que esse recurso foi explorado além do limite, alguns países conseguiram restabelecer os suprimentos implementando políticas para reduzir a demanda por água subterrânea, obrigando a indústria agrícola a usar exclusivamente água da superfície, por exemplo.

Autor: Tim Schauenberg