Alemanha endurece lei de armas e de refúgio após atentado

Na área da política migratória, as medidas se destinam a agilizar as deportações de requerentes de refúgio que já tinham registrado pedidos em outros países europeus, como teria ocorrido no caso do suposto autor do ataque em Solingen.

O atentado a faca que deixou na semana passada três mortos e oito feridos no oeste do país foi supostamente executado por um cidadão sírio que deveria ter sido anteriormente deportado e que jurou lealdade ao grupo jihadista "Estado Islâmico" (EI), o qual reivindicou responsabilidade pelo atentado.

"Os requisitos legais foram cumpridos e a deportação foi preparada", frisou Buschmann em relação ao detido, explicando que neste caso a deportação falhou porque o homem não foi encontrado e, depois de expirados os prazos, a Alemanha tornou-se legalmente responsável por "mantê-lo e acomodá-lo".

Grupo de trabalho

Por este motivo, será criado um grupo de trabalho que tentará facilitar estes processos e serão eliminados benefícios para estas pessoas que aguardam a deportação para outro país europeu.

"Temos de deportar mais rapidamente e deportar de forma mais eficaz", destacou o ministro da Justiça, salientando que existem "dezenas de milhares" de deportações legalmente possíveis que falham todos os anos porque o indivíduo em questão não pode ser localizado.