Colégio cívico-militar: uma estratégia da extrema direita

O problema é que a extrema direita tem um longo histórico de não se importar verdadeiramente com a educação, no sentido da aprendizagem dos estudantes, da diminuição das desigualdades, do aumento da mobilidade social e do desenvolvimento do Brasil.

A educação não é a pauta de maior relevância para eles e, quando se aventuram na pasta é, de modo bastante simplista, para falar o que não sabem, se pautando em achismos e em fake News - mas nunca, repito, nunca, de modo aleatório ou ingênuo. Há sempre uma agenda por trás e uma estratégia para a operacionalizar.

Neste caso não é diferente. A aprendizagem dos estudantes não é o que pautou a criação do projeto dos colégios cívico-militares. Vou além e afirmo que nem mesmo a problemática da violência nos colégios, pois ela apenas criou uma oportunidade para que o projeto fosse concebido e aprovado.

Aqui provoco você, querido leitor, e pergunto: qual a intenção do governo de extrema direita com a inserção de policiais nos colégios?

Para mim, há objetivos no curto e no longo prazos. No curto, para serem agentes importantes para a implementação dos ideais e das pautas da extrema direita dentro dos colégios, ideais estes que não muito dificilmente desrespeitam as minorias e os direitos humanos. Para ilustrar: combate à famosa "doutrinação” dos professores, por exemplo.

No longo prazo, creio que pretendem criar um precedente para que, em algum momento, os colégios tenham também suas gestões e outras instâncias tomadas pela força militar. Absurdo? Creio que não. Já perdi a conta da quantidade de vezes que ouvi pessoas dizendo que a ditadura deveria voltar. Há uma ideia de que os militares são os únicos capazes de trazer ordem. E a população geral, por falta de informação, muitas vezes associa a origem com as agendas da extrema direita, pois estes fazem um excelente trabalho nas mídias sociais.