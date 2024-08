Como um tiktoker provocou uma "crise do pepino" na Islândia

Ele é canadense – e uma estrela do TikTok com quase 6 milhões de seguidores. Seus vídeos com diferentes receitas de pepino já foram vistos mais de 30 milhões de vezes. No mundo digital, ele é conhecido pelo apelido "The Cucumber Guy": o cara do pepino.

Hype bateu forte na Islândia

A cerca de 4 mil quilômetros e mais de oito horas de voo dali, na Islândia, os vídeos de Moffitt se transformaram em um problema.

Até então, gargalos de abastecimento não pareciam fazer parte da vida no pequeno país insular europeu no norte do Atlântico, com seus quase 400 mil habitantes.

Também não se sabia que a Islândia, conhecida principalmente por seus vulcões, clima impetuoso e paisagens ancestrais, tivesse alguma obsessão especial por pepinos – vegetal cuja produção doméstica em estufas é de seis milhões de unidades, uma média anual de mais ou menos 15 pepinos por habitante.

Só que desde que as receitas de saladas de pepino de Moffitt caíram no gosto de alguns islandeses no início de agosto, a demanda pelo vegetal explodiu e fez ele sumir dos supermercados.