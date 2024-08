Eleitores da ultradireita tendem a ficar mais infelizes, diz estudo

A ascensão do populismo de direita não é um fenômeno que ocorre apenas na Alemanha. Outros países europeus também passam por situações semelhantes. Nas eleições de 2024 no Reino Unido, após o Partido do Brexit de 2016 mudar seu nome para Reforma, a legenda aumentou de zero para cinco suas cadeiras no Parlamento, obtendo 14,3% do total de votos. Na França e na Itália, os populistas de direita também comemoram êxitos recentes.

"Espiral negativa"

Os pesquisadores Maja Adena e Steffen Huck, do Centro de Ciências de Berlim para Estudos Socias (WZB), analisaram a percepção de felicidade dos eleitores da AfD, ou aquilo que os psicólogos chamam de bem-estar subjetivo (BES), para descobrir o impacto emocional de apoiar um partido populista.

Suas conclusões foram bastante simples: os apoiadores da AfD estavam infelizes e se tornaram ainda mais infelizes. É como uma "espiral negativa", observou Adena. "Há uma forte autosseleção de indivíduos infelizes ou insatisfeitos que aderem à AfD. Eles já estão infelizes. Contudo, a inovação de nosso estudo é mostrar que essa felicidade se deteriora, após serem expostos à retórica negativa da AfD", acrescentou a pesquisadora.

Esse efeito parece ser maior em eleitores mais jovens, cujas identidades como apoiadores da AfD ainda não estariam completamente formadas. No estudo, publicado pela revista científica Plos One, Adena e Huck sugerem que "a decisão inicial de apoiar um partido extremista de direita […] tem um efeito negativo mais profundo sobre o bem-estar".

No estudo, os pesquisadores dizem ter encontrado "provas causais" que sugerem que embora os novos apoiadores experimentem um efeito positivo por terem tomado uma posição, a retórica negativa de "culpar as elites" – um tema comum entre os partidos populistas – desgasta os indivíduos.