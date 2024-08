População brasileira cresce 4,68% e chega a 212,5 milhões de habitantes, diz IBGE

Outros 12 estados ajudaram a puxar a média brasileira para cima, entre eles, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pará e Acre, que cresceram mais de 6% no último ano.

A disparada populacional em Roraima reflete o inchaço habitacional em ao menos cinco municípios que estão entre as 10 cidades brasileiras que mais cresceram proporcionalmente no último ano.

Pacaraima, localizada na fronteira com a Venezuela, e a capital Boa Vista, por exemplo, estão no topo da lista – com um avanço de 14,50% e 13,71%, respectivamente. Vilhena, município de Rondônia fronteiriço com o Mato Grosso, aparece em terceiro lugar, com um salto de 13,25%. Ele é seguido por Uiramutã, Normandia e Rorainópolis, todas em Roraima, que cresceram mais de 12% no período.

Na outra ponta do ranking estão os estados do Rio Grande do Sul, Piauí e Alagoas, que registraram um crescimento desacelerado, em cerca de 3%.

Dezenas de municípios perderam habitantes

No último ano, 188 municípios brasileiros perderam moradores. A maior parte deles está no Paraná (46), Goiás (45) e Mato Grosso (36). O êxodo foi mais acelerado no município mato-grossense de Nossa Senhora do Livramento, próximo a Cuiabá, que perdeu 1,2 mil habitantes. Abel Figueiredo, no Pará, foi a cidade que mais perdeu moradores proporcionalmente (10,36%).