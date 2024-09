Até quando jovens vítimas de bullying irão perder a vida?

Como trabalhar isso? Uma política pedagógica dos colégios voltada para os pais pode ser um caminho. No entanto, temo que quem mais precise para rever as próprias atitudes talvez nem participaria ou participaria de coração fechado. Afinal, é comum que os mais velhos chamem os jovens que sofrem bullying de "mimizentos", fracos, e afirmem que na época deles era pior, mas que ninguém se importava.

O que fazer? Será que há margem para trabalhar com todas as famílias que corroboram com o bullying? Temo que não, simplesmente porque boa parte delas já tem isso enraizado. Mesmo assim essa política de aproximação é válida e com certeza faria uma diferença. No mínimo, pelo menos, é um começo.

--Se você enfrenta problemas emocionais e tem pensamentos suicidas, não deixe de procurar ajuda profissional. Você pode buscar ajuda neste site: https://www.befrienders.org/portugese

Este texto foi escrito por Vinícius De Andrade