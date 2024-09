Brasil mata mais do que registram seus indicadores

Procurada, a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (SESP/PR) não respondeu até o fim desta reportagem sobre o resultado das investigações sobre a morte de Damião Andrade.

Metodologia revela desintegração entre Saúde e Segurança

No Brasil, as mortes violentas são registradas de duas formas. Na área da saúde, é feita uma declaração de óbito no IML, que é levada para gerar o atestado de óbito nos cartórios. Neste documento, estão as informações descritas pelo médico-legista. Na área da segurança, estão as informações do boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, que pode conter detalhes dados pelos peritos e testemunhas do ocorrido.

Para chegar ao número de 51,7 mil homicídios "ocultos” no Brasil, a equipe do Ipea olhou para esses dados da saúde e usou uma metodologia de machine learning, que estudou como as 294,7 mil mortes violentas que o Estado não conseguiu identificar a causa do óbito desde 1996 se relacionavam com os assassinatos registrados no Brasil no período.

Essa análise é possível pois a ficha de notificação preenchida pelo agente de saúde dispõe de uma série de detalhes sobre a morte. O médico-legista tenta inferir, pela condição do corpo, se aquela morte foi causada por terceiros (homicídio ou acidente) ou pela própria pessoa (suicídio). O profissional também preenche campos como o local do ocorrido - se foi em via pública ou em casa, por exemplo - e o instrumento usado na ação - se foi uma faca, ou uma perfuração por arma de fogo. Tudo isso gera padrões identificados pela pesquisa.

"No caso da morte violenta, tem que ter a circunstância da morte para o médico-legista. Se o médico-legista não tem a circunstância dessa morte, se ele fica em dúvida, ele põe lá como indeterminado. Ele diz não sei se foi agressão, suicídio ou acidente", afirma Cristina Neme, coordenadora de projetos do Instituto Sou da Paz.