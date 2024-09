O fungo que pode revolucionar a gastronomia e o combate ao desperdício de alimentos

"O que acontece com todos os grãos envolvidos no processo de fabricação de cerveja, toda a aveia que não se transformou em leite de aveia, a soja que não se transformou em leite de soja? Isso tudo é jogado fora", observou.

Publicado na revista Nature Microbiology, o estudo de Hill-Maini aponta que o Neurospora pode transformar materiais vegetais indigeríveis em alimentos nutritivos e ricos em proteínas em apenas 36 horas. Mas a verdadeira magia está em sua versatilidade: o fungo pode crescer em 30 tipos diferentes de resíduos agrícolas, desde bagaço de cana-de-açúcar e de tomate até cascas de banana e de amêndoas, sem produzir toxinas prejudiciais.

Do laboratório para a mesa

Essa descoberta gerou colaborações com chefes de cozinha renomados, levando a fermentação fúngica do laboratório para algumas das cozinhas mais prestigiadas do mundo.

No restaurante Blue Hill at Stone Barns, em Nova York, o chefe Andrew Luzmore tem feito experimentos com produtos à base de Neurospora, incluindo uma criação com gosto de queijo quente, mas feita inteiramente de pão de arroz mofado."É incrivelmente delicioso”, entusiasma-se Luzmore. "Parece e tem gosto de queijo cheddar ralado no pão tostado. É uma mostra clara do que se pode fazer com isso.”Uma sobremesa memorável Do outro lado do Atlântico, no Alchemist, um restaurante com duas estrelas Michelin em Copenhague, o chefe Rasmus Munk elevou a gastronomia fúngica a novos patamares. Sua sobremesa à base de Neurospora consiste numa camada de vinho de ameixa gelificado coberta com um creme de arroz sem açúcar inoculado com Neurospora, fermentado por 60 horas e servido gelado com calda de raspas de limão tostadas.

"Descobrimos que o processo alterou drasticamente os aromas e sabores, acrescentando aromas doces e frutados”, diz Munk. "Achei incrível descobrir de repente sabores como banana e frutas em conserva sem acrescentar nada além dos próprios fungos. No início, estávamos pensando em criar um prato salgado, mas os resultados nos fizeram decidir servi-lo como sobremesa.”