Morre astro da MPB Sérgio Mendes, aos 83 anos

Ainda mais desinibida e eclética é a lista das colaborações: ao longo de mais de seis décadas, "todo mundo" quis tocar com, cantar ou ser produzido pelo filho de Niterói, seja Baby do Brasil, Carlinhos Brown, Gilberto Gil, João Bosco, Johnny Mathis, Justin Timberlake, Sarah Vaughan, Stevie Wonder, Till Brönner, Vanessa da Mata, Zap Mama – a lista é longa mesmo.

Diluindo os extremos

Ao vivo ou "enlatados", Sérgio Mendes e sua turma correram, literalmente, os quatro cantos do mundo. Em 1971 e 1982 tocaram na Casa Branca de Richard Nixon e Ronald Reagan. Mas que nada seguiu onipresente. Ao ponto de, em 2006, Mendes regravá-la, desta vez coadjuvado pelos rappers do Black Eyed Peas e a cantora Gracinha Leporace – sua esposa e parceira musical constante desde a década de 60.

Essa nova versão conquistou uma das diversas indicações do pianista e arranjador para o prêmio Grammy – que, aliás, ele já embolsara em 1993 com o álbum Brasileiro. Em 2005, coube-lhe também o Latin Grammy pelo conjunto da obra, e, cinco anos mais tarde, o de Melhor Álbum Pop Contemporâneo Brasileiro por Bom tempo. Em 2011, Herb Alpert presents Sergio Mendes & Brasil 66 é incluído no Hall of Fame do Grammy.

Para o cinema, ele compôs apenas uma trilha sonora, da biografia Pelé (1977). Mas atuou como produtor musical em 007 – Nunca mais outra vez, de 1983, e nos longas de animação Rio (2011) – com a canção Real Rio, indicada para o Oscar, – e Rio 2 (2014).

Em 2020, ganhou seu próprio documentário, Sergio Mendes: In the key of joy (No tom da alegria), dirigido por John Scheinfeld, traçando sua vida desde a infância. Fora isso – seja em Austin Powers, Be cool, Mad men ou Os Simpsons – toda vez que cabe evocar "Brazil" nas telas, grandes ou pequenas, o som de Mendes está a postos.