O que sabe sobre as denúncias contra o ministro Silvio Almeida

Silvio Luiz de Almeida, de 48 anos, ocupa desde janeiro de 2023 no governo Lula o cargo de ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, antiga pasta da Família do governo Bolsonaro. Com uma carreira essencialmente acadêmica na área do Direito, Almeida não é um político profissional, mas se destacou publicamente por sua atuação como ativista e autor de estudos raciais no Brasil, incluindo o livro Racismo Estrutural. Ele também cofundou em 2008 e presidiu o Instituto Luiz Gama, uma associação civil baseada em São Paulo que se define como organização "que atua na defesa das causas populares, com ênfase nas questões sobre os negros".

Antes de ser ministro, Almeida também integrava o grupo Prerrogativas, formado em 2015 e composto por advogados contrários críticos à Lava Jato e à prisão de Lula em 2018. Em 2022, após a eleição de Lula, ele passou a integrar o grupo técnico de Direitos Humanos do gabinete de transição e seu nome chegou a ser sondado como um possível titular da pasta da Justiça, antes de Lula indicá-lo para o reformulado Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Como surgiram as acusações

As primeiras acusações contra Almeida foram divulgadas nesta quinta-feira pela coluna do jornalista Guilherme Amado no Portal Metrópoles, com base em denúncias reunidas pela Me Too Brasil, uma ONG fundada há quatro anos e que presta apoio a vítimas de violência sexual.

"A organização de defesa das mulheres vítimas de violência sexual, Me Too Brasil, confirma, com o consentimento das vítimas, que recebeu denúncias de assédio sexual contra o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos. Elas foram atendidas por meio dos canais de atendimento da organização e receberam acolhimento psicológico e jurídico", declarou a ONG em nota divulgada à imprensa.

"Como ocorre frequentemente em casos de violência sexual envolvendo agressores em posições de poder, essas vítimas enfrentaram dificuldades em obter apoio institucional para a validação de suas denúncias. Diante disso, autorizaram a confirmação do caso para a imprensa", prosseguiu a ONG, presidida pela advogada Marina Ganzarolli, que também é cofundadora da Rede Feminista de Juristas.