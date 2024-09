Zelenski pede mais armas em encontro com aliados na Alemanha - Presidente ucraniano também voltou a pedir a seus aliados reunidos na base de Ramstein permissão para usar armas de longo alcance "não apenas no território ucraniano ocupado, mas também no território russo".O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pediu a seus aliados ocidentais reunidos na Alemanha "mais armas" para "repelir as forças russas" de seu território, particularmente na região de Donetsk, no leste do país.

Zelenski chegou nesta sexta-feira (06/09) à base aérea americana de Ramstein, no oeste da Alemanha, onde participa de uma reunião de ministros da Defesa dos países que fornecem ajuda militar à Ucrânia.

Kiev enfrenta atualmente grandes avanços das tropas russas no Donbass, no leste, e frequentes bombardeios devastadores. O último, na terça-feira, em Poltava, no centro da ex-república soviética, deixou 55 mortos e mais de 300 feridos.