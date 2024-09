China encerra programa de adoção por estrangeiros

O recuo populacional da China

Décadas depois, a China tem uma das menores taxas de fertilidade do mundo e enfrenta um encolhimento da população.

Em 2023, os nascimentos caíram 5,7%, para cerca de 9 milhões, e a taxa de natalidade marcou um recorde inferior de 6,39 nascimentos por mil pessoas. A população do país caiu em mais de 2 milhões, o segundo ano consecutivo de declínio.

Depois de eliminar a política do filho único, em 2016, a China começou a incentivar as famílias a terem dois ou três filhos. Apesar desses esforços, muitas jovens chinesas continuam não convencidas a terem filhos devido ao alto custo dos cuidados infantis, temores com a segurança no emprego e um futuro incerto diante da desaceleração da segunda maior economia do mundo.

"No passado, uma população menor era vista como algo positivo. Agora, o declínio populacional traz uma sensação de medo", diz Yi, acrescentando que a decisão da China de parar de enviar crianças para adoção no exterior é parte da resposta a essa crescente crise demográfica.

Com o envelhecimento da população, as adoções internacionais da China já diminuíram de forma constante nos últimos anos. No lugar delas, as autoridades chinesas passaram a priorizar as adoções domésticas, de acordo com um comentário publicado pelo jornal estatal Global Times. Como as adoções domésticas agora representam quase 90% de todas as adoções na China, o artigo diz que encerrar as adoções estrangeiras era um passo inevitável.