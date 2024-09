Criticado pela oposição, Scholz reage: "Alemanha precisa de imigrantes"

Esses dois pleitos, junto com o de Brandemburgo – no dia 22, onde a AfD lidera as pesquisas –, estão sendo vistos como um termômetro do humor político do país, que daqui a um ano irá às urnas eleger um novo Parlamento.

Ataques a faca

Nas últimas semanas, a migração voltou a ser uma das questões no topo da agenda política do país na esteira de um ataque a faca na cidade de Solingen, no oeste do país, que deixou três mortos e oito feridos.

O suposto autor do atentado, cometido em 23 de agosto e reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico, é um sírio que havia solicitado refúgio. O homem deveria ter sido deportado para a Bulgária, país de entrada dele na UE e que, pelas regras, seria o responsável pela análise do pedido.

Antes disso, em maio, um afegão esfaqueou cinco membros de um grupo ultradireitista e anti-islã e um policial na cidade de Mannheim. O policial morreu em decorrência dos ferimentos.

A própria coalizão de Scholz também soa dividida sobre o tema migração. Liberais defendem que o assunto precisa ser encarado sem tabus e pressionam por uma cota de refugiados. Já os verdes insistem em uma posição que diferencie terroristas de refugiados que fogem justamente desse tipo de violência.