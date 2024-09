Denúncias de violência de gênero contra brasileiras no exterior aumentam

A história da brasileira L., de 33 anos, é reflexo dessas vulnerabilidades. Ela nunca sonhou em viver no exterior, mas foi para a Inglaterra motivada por uma decisão do ex-marido, há cerca de dois anos e meio. Os dois se mudaram com o filho, na época com dois anos. Na primeira semana morando em Londres, o homem iniciou as agressões físicas contra L.

Tudo era motivo para acentuar as atitudes agressivas do companheiro: descobrir que iriam precisar dividir uma casa com outras pessoas, não encontrar uma babá a preço acessível para cuidar da criança, ficar sem dinheiro por ter comprado uma moto para começar a trabalhar como entregador de aplicativo. L. tentou se separar duas vezes, depois que o ex-companheiro jogou um copo de cerveja e bateu nela com o capacete da moto.

Sem residência legal, era ameaçada de ser denunciada pelo ex-marido ao órgão de imigração britânico, o Home Office. O homem chegou a jogar no lixo todos os documentos que ela havia trazido do Brasil e a esconder o passaporte dela. A situação só foi interrompida quando ele empurrou L. de uma escada de 18 degraus, o que a fez denunciá-lo para a polícia.

Nesse momento, entretanto, ela começou a se deparar com todas as fragilidades do sistema de suporte a uma imigrante vítima de violência de gênero.

Esse sistema varia de país para país, mas no geral, de acordo com Marcia Baratto, ainda "está nos anos 1900” quando o assunto é garantia dos direitos das mulheres. "O sistema inglês tem sete protocolos específicos para violência de gênero e doméstica. Na parte institucional, você olha de fora e diz que não tem problema, que tudo funciona”, afirma.

De acordo com Juliana Santos Wahlgren, diretora jurídica da Revibra Europa, o problema está na aplicação das leis e protocolos, pois o tratamento dado às vítimas e agressores depende da condição legal de residência, da nacionalidade, entre outros fatores que distinguem os imigrantes e locais. Outro problema é encontrar um tradutor disponível para acompanhar e mediar as denúncias e atendimentos.