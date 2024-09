Desnutrição no útero aumenta risco de doenças crônicas

Mas não é apenas o risco de diabetes que aumenta: Obesidade, doenças cardiovasculares e problemas de audição e visão podem ser as consequências para uma criança que foi desnutrida no útero.

Programação fetal: a hipótese de Barker

O médico e epidemiologista britânico David Barker foi um dos primeiros defensores da hipótese de que as bases para as doenças são estabelecidas no desenvolvimento inicial do feto. A chamada "hipótese de Barker” baseia-se na seguinte suposição: o feto no útero não está protegido do meio externo, pelo contrário.

O início da gravidez é uma fase particularmente sensível: o coração, o cérebro, o metabolismo e os membros do feto estão se desenvolvendo. Hormônios, nutrientes e produtos metabólicos fornecem ao feto informações sobre o mundo no qual ele nascerá por meio da placenta e do sistema circulatório da mãe.

"Se a mensagem for que estamos vivendo em tempos de escassez de alimentos, o metabolismo do feto se adaptará para o que terá no futuro", segundo Martin Klingenspor, que procura explicar melhor a hipótese de Barker. Ele é biólogo e professor de Medicina Nutricional Molecular da Universidade Técnica de Munique (TUM).

"Em termos de biologia evolutiva, essa adaptação poderia ter sido uma vantagem”, diz Klingenspor. "No entanto, isso se torna um problema quando o período de fome termina e, de repente, há uma abundância de alimentos". Estudos sobre o chamado "Inverno da Fome Holandês” durante a Segunda Guerra Mundial mostram uma conexão entre a desnutrição da mãe e várias doenças na vida futura do feto. Além do diabetes, essas doenças incluem obesidade e doenças cardiovasculares, bem como problemas de audição e visão.