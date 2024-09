O que a crise da Volkswagen diz sobre o futuro da economia alemã

Problema mais amplo

Esse doloroso programa de reformas da Volkswagen pode ser visto como parte dos desafios mais amplos enfrentados pela maior economia da Europa, com um Produto Interno Bruto (PIB) de 4,2 trilhões de euros: interrupções nas cadeias de fornecimento, a crise energética – especialmente devido à redução do fornecimento de gás russo – e a perda de vantagem competitiva prejudicaram o crescimento econômico.

"A Volkswagen simboliza o sucesso da indústria alemã nas últimas nove décadas", resume o economista-chefe na Alemanha do banco holandês ING, Carsten Brzeski. "Mas essa história nos mostra o que quatro anos de estagnação econômica e dez anos de deterioração da competitividade internacional podem fazer com uma economia: ela se torna menos atraente para investimentos." A economia da Alemanha recuou 0,3% no ano passado, de acordo com o órgão nacional de estatísticas, o Destatis. Três importantes institutos econômicos previram crescimento zero do PIB em 2024. Isso contrasta com os dez anos consecutivos de crescimento que a Alemanha teve antes da pandemia – o período mais longo de crescimento para o país desde a Reunificação, em 1990.

O bombástico anúncio da Volkswagen, juntamente com notícias negativas vindas de outros gigantes da indústria alemã – incluindo a Basf, a Siemens e ThyssenKrupp –, ajudou a impulsionar a narrativa de que os melhores dias da Alemanha se foram e que o declínio econômico é inevitável.

"O anúncio da VW é certamente um sintoma de um mal-estar mais amplo em toda a indústria alemã, e não um caso isolado", afirma a economista Franziska Palmas, da consultoria londrina Capital Economics. Ela observa que a produção industrial em julho ficou quase 10% abaixo do nível em que estava no início de 2023 e que a tendência de queda já dura seis anos.

Além dos problemas que afetam o setor automobilístico da Alemanha, Palmas diz haver uma "perda permanente da capacidade de produção na indústria de uso intensivo de energia" desde a crise energética de 2022, alimentada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. A Capital Economics prevê que a participação da indústria no PIB da Alemanha continue diminuindo na próxima década.