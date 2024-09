Seca no Danúbio expõe navios afundados por nazistas na Segunda Guerra - Embarcações foram afundadas propositalmente por alemães em 1944 para tentar impedir avanço das tropas soviéticas na fase final do conflito. Com a baixa do nível do rio, navegação voltou a ficar prejudicada.A seca e o calor intenso ao longo do verão europeu fizeram baixar o nível das águas no rio Danúbio e trouxeram à tona navios da frota nazista que estavam submersos no trecho que corta a cidade portuária de Prahovo, na Sérvia.

As embarcações, carregadas de explosivos, são apenas algumas dentre as centenas afundadas propositalmente pelas tropas nazistas em 1944, no final da Segunda Guerra Mundial, em uma tentativa desesperada de conter o avanço do Exército Vermelho, mas também de evitar a tomada das frotas.

Por décadas, esses navios ficaram submersos e não representaram grandes problemas a ponto de mobilizar autoridades. Nos últimos anos, porém, secas frequentes e intensas têm comprometido cada vez mais a navegação marítima.