Todo mundo precisa de um diploma do ensino superior?

Para mim, a resposta é não. No entanto, há um viés no processo de escolha pautado em dois fatores.

O primeiro é a própria falta de informação. Infelizmente, é comum que jovens não conheçam muito bem as opções pós ensino médio. É tudo muito nebuloso e quando pensam sobre o ensino superior, no geral, pensam nos cursos mais famosos, como direito, medicina, psicologia ou engenharia. Muitas vezes, não é que queiram necessariamente se especializar nessas profissões, mas acabam sendo as únicas que conhecem e a associação que fazem do ensino superior.

Paralelo a isso, ainda há uma grande pressão social que se pauta em fazer uma perfeita associação entre cursar uma universidade e se dar bem profissionalmente. Não que isso não tenha alguma verdade, afinal, ainda há uma relação positiva entre escolaridade e salário. O problema é que há uma pressão no sentido de fazer o jovem se sentir mal caso não deseje ingressar em uma universidade e acreditar que, assim, não tem qualquer chance de futuro.

Essa falta de informação, alinhada à pressão social, faz com que muitos ingressem em um curso que não seja para eles ou, até mesmo, ingressem sem que a universidade em si faça parte de uma estratégia racional calculada de futuro.

E o curso técnico?

O que eu quis dizer quando falei sobre o fato de que nem todos têm o perfil da universidade? Não me refiro sobre perfil no sentido de renda ou de pertencimento social, no sentido de elitismo, mas sim a perfil no sentido de o próprio modelo de formação fazer ou não sentido. É fato: a universidade tem um perfil bastante acadêmico que simplesmente não dá match com alguns perfis de pessoas e isso não deveria ser um problema. Ela deve sim ser acessível para todos que desejem ingressar, mas não é para todos os perfis.