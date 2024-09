Via Láctea é maior do que se pensava

O estudo revelou que grandes "halos” de gás (atmosferas gasosas das galáxias) se estendem das espirais visíveis da luz das estrelas até o espaço profundo.

Esses halos de gás só se tornaram visíveis para os astrônomos com novas técnicas de imagem. Os métodos permitiram que os astrônomos detectassem halos de gás de galáxias a mais de 100.000 anos-luz no espaço profundo, aumentando enormemente nossas estimativas do tamanho das galáxias.

Galáxias que se beijam

De fato, os halos de gás das galáxias se estendem tão longe no espaço profundo que as galáxias realmente interagem umas com as outras.

As descobertas sugerem que nossa Via Láctea provavelmente está interagindo com nossa vizinha mais próxima, Andrômeda, a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância, de acordo com Nikole Nielsen, principal autor do artigo e pesquisador da Universidade de Swinburne, na Austrália.

"Estamos vendo agora onde a influência de uma galáxia cessa, a transição em que ela se torna parte de mais coisas ao redor da galáxia e, por fim, onde ela se junta à rede cósmica mais ampla e a outras galáxias. Em geral, todos esses limites são imprecisos", explica Nielsen em comunicado à imprensa.