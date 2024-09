Alemanha inicia controles em todas as suas fronteiras terrestres - Para justificar decisão, governo alemão diz que sistema de acolhimento de refugiados está sobrecarregado. Polônia e Grécia criticam controles dentro do Espaço Schengen.A Alemanha ampliou nesta segunda-feira (16/09) os controles nas suas fronteiras terrestres, uma decisão que foi prontamente criticada por outros países europeus, como a Polônia e a Grécia.

A partir desta segunda-feira, a Polícia Federal alemã verificará os documentos de viajantes não apenas nas fronteiras do leste e do sul, mas também nas do norte e do oeste. A medida, que atinge os limites com a Dinamarca, a Holanda, a Bélgica, Luxemburgo e a França, se soma ao que já estava em vigor nas fronteiras com a Polônia, a República Tcheca, a Áustria e a Suíça.

Os novos controles são inicialmente limitados a seis meses, ou seja, até 15 de março de 2025, e podem ser estendidos por até dois anos em casos justificados. Como a Alemanha fica no centro do Espaço Schengen, os controles adicionais podem levar a interrupções no movimento de pessoas e mercadorias.