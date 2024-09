Cercada por anel de fogo, São Paulo sufoca com a poluição

Houve queimadas muito intensas em outras partes do país em outros anos, afirma Andrade, mas a poluição gerada por esses eventos não baixava totalmente até o nível do solo na região metropolitana por causa das dinâmicas de vento. "As queimadas estão muito próximas, então não sofre diluição, não chega nem a subir a camadas mais altas da atmosfera", afirma.

Material particulado e venenoso

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) monitora em tempo real a qualidade do ar em dezenas de municípios paulistas e diferentes pontos da capital. Um dos seis poluentes analisados é o "MP2.5", sigla para Material Particulado de até 2,5 micrômetros – partículas extremamente finas em suspensão, e particularmente perigosas porque chegam aos pulmões e penetram na corrente sanguínea.

"Elas circulam por todo o corpo, então é enganoso achar que esses materiais são ruins só para os pulmões", observa o gerente nacional de pesquisa médica Rodrigo Sardenberg. À frente do grupo Hapvida Notredame Intermédica, ele acompanha os atendimentos e internações em quase 90 hospitais da rede, e esclarece a gravidade representada pela inalação dos MP2.5.

"Elas são ruins também para as coronárias, para o coração, para o cérebro… Há relatos de problemas pulmonares, mas também de casos de infarto agudo do miocárdio e também de AVC [Acidente Vascular Cerebral]", alerta o cirurgião torácico. Esses eventos são provocados pela obstrução de artérias do cérebro e do coração.

"Nós já temos nesse momento o relato de óbitos de mais de 70 pessoas no último mês de agosto e setembro por conta de doença respiratória grave; provavelmente pessoas que já tinham algum fator de risco que acabou agravado pela poluição", aponta.