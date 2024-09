Como cruzeiros têm sobrecarregado ilha grega de Santorini

Quase não se fala uma palavra em grego. Dois músicos gregos estão sentados em um degrau branco tocando música grega com um violão e um bouzouki (pequeno alaúde com braço longo e fino). A maioria dos turistas nem os nota, de tão ocupados que estão com seus smartphones, filmando sua próxima história no Instagram e tentando tirar a foto perfeita dos prédios com cúpulas azuis, do mar e do pôr do sol.

Todos querem boas fotos com o menor número possível de pessoas – de preferência, sem ninguém. Quando o sol se põe, a agitação diminui. Poucos minutos após o pôr do sol, o mirante está completamente deserto. Mesmo assim, os músicos continuam tocando.