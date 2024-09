O que se sabe sobre homem investigado por suspeita de tentar matar Trump

Segundo a rede pública NPR, Ryan R. já teve problemas com a lei décadas atrás, tendo passagens pela polícia por posse de uma metralhadora automática (algo proibido até mesmo pelas permissivas leis sobre armas dos EUA) e por posse de uma arma de fogo oculta durante uma abordagem policial e posterior fuga. Ele também aparentemente foi intimado no passado por não pagar impostos dentro do prazo, por posse de bens roubados e por passar cheques sem fundos.

Tentativa frustrada de lutar pela Ucrânia

Redes sociais em nome do suspeito, vídeos no YouTube e até mesmo entrevistas concedidas para veículos de imprensa mostram que Ryan R. viajou para Kiev, na Ucrânia, após a invasão do país pela Rússia, para se apresentar como combatente voluntário. No entanto, ele contou em vídeos e entrevistas que foi recusado pelos ucranianos. Várias publicações sugerem que Ryan R. permaneceu por semanas em Kiev. Na condição de americano pró-ucraniano, ele acabou concedendo entrevistas para veículos como o New York Times, a agencia AFP e o Financial Times.

Ao Financial Times em 2023, ele se queixou de ter sido rejeitado pelos ucranianos por causa da sua idade. Ele repetiu a história em um vídeo publicado por uma revista romena no YouTube. Neste último vídeo, ele descreveu como via a guerra iniciada em 2022. "Muitos dos outros conflitos são cinzentos, mas esse conflito é definitivamente preto e branco. Trata-se do bem contra o mal", disse Ryan R.

Ryan R. ainda fez afirmações similares em um ebook de quase 300 páginas que ele ofereceu na Amazon. "Estou cada vez mais decepcionado com a humanidade", disse Ryan R. no YouTube. "Estou começando a questionar se vamos acabar no lado certo dessa equação."

Após ser rejeitado pelos ucranianos, Ryan R. começou a se apresentar como um organizador que buscava voluntários mais jovens para lutar para a Ucrânia. Seus esforços parecem ter ocorrido sobretudo em publicações em redes sociais, muitas delas em tom delirante que parece tentar inflar sua importância.