Tempestade Boris deixa rastro de destruição na Europa

Na Polônia, morreram outras quatro pessoas, afogadas pelas cheias no sul do país e especialmente na cidade de Nysia.

Na República Tcheca, uma pessoa morreu afogada no rio Krasovka, no noroeste, enquanto outras sete continuam desaparecidas, numa catástrofe que as autoridades vêm comparando com as cheias de 1997, na qual morreram 50 pessoas. Mais de 12 mil pessoas foram retiradas das habitações e centenas de milhares de casas ficaram sem eletricidade.

Inundações

As áreas fronteiriças entre a República Tcheca e a Polônia também foram duramente atingidas no fim de semana.

As fortes chuvas que caíram desde a semana passada e o aumento dos níveis de água derrubaram algumas pontes, forçaram retiradas e danificaram carros e casas.

O governo da Polônia anunciou um estado de desastre natural nas áreas afetadas e disse que reservou 1 bilhão de zlotys (R$ 1,44 bilhões) para ajudar as vítimas.