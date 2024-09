Uma Oktoberfest mais ecológica, inclusiva e segura

Tudo começou em 2016, quando uma conhecida tenda de frango e pato grelhado (Ammer Hühner und Entenbraterei) se tornou a primeira neutra em carbono na Wiesn. O feito foi atingido com a compensação das emissões de CO2 que não puderam ser evitadas, por meio de investimentos em projetos em outras partes do mundo, como sistemas de cozimento eficientes para famílias na Nigéria e geração de energia com baixa emissão a partir de resíduos da colheita de mostarda na Índia, por exemplo.

As famosas atrações do parque de diversões da Oktoberfest também estão ficando ecológicas. O Grand Carousel, que estreou na edição da festa de 2023, é um carrossel de vários andares com gôndolas e cavalos movidos por um motor elétrico sem emissões.

Contra o assédio e a favor da inclusão

A Oktoberfest também vem buscando alcançar um público mais diverso. O novo e inclusivo projeto "vr4kids" oferecerá pela primeira vez uma visita virtual à Oktoberfest, permitindo que crianças e jovens com deficiência participem remotamente da diversão.

Os organizadores também estão trabalhando para manter o evento seguro contra assédio sexual, garantindo que a imagem de diversão e flerte na Oktoberfest seja, antes de tudo, baseada no consentimento e no respeito. Infelizmente, nem sempre é o caso, apesar da campanha Safer Oktoberfest, apoiada pelo departamento de saúde de Munique, que auxilia visitantes do sexo feminino em casos de assédio.

Outra iniciativa importante no combate à violência sexual na Oktoberfest é a "WiesnGentlemen", liderada pela organização sem fins lucrativos Condrobs. O objetivo é criar um ambiente mais seguro, especialmente para as mulheres, promovendo comportamentos respeitosos e consumo responsável de álcool por meio das redes sociais, cartazes, campanhas escolares e interações com os visitantes a caminho da festa.