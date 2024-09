Israel lança novos ataques aéreos no Líbano - Caças fizeram mais de 50 bombardeios no sul e sudeste do país. Militares israelenses afirmam que a atingiram dezenas de lançadores de foguetes do Hezbollah. Em Gaza, 14 são mortos por ofensivas israelenses.Caças israelenses realizaram nesta quinta-feira (19/09) mais de 50 bombardeios em várias áreas do sul e sudeste do Líbano, informou a emissora de televisão Al Manar, que pertence ao grupo xiita libanês Hezbollah.

"O número de bombardeios aéreos realizados pelo inimigo sionista subiu para 52 contra as regiões de al-Hargiya e al-Mahmudeya, os arredores de al-Aishiya, as colinas de Rihan e os arredores de Nahr Barhaz", disse o canal, que atua como porta-voz do grupo armado que vive um conflito com Israel.

A Agência Nacional de Notícias do Líbano (ANN) também confirmou "uma série" de ataques aéreos nessas áreas na região de Jezzine.