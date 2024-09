Pacote de salgadinhos abala ecossistema de caverna nos EUA

Diana Northup, microbiologista que estudou cavernas em todo o mundo, ressalta que o pacote de Cheetos é apenas mais um exemplo dos efeitos da atividade humana sobre esses delicados ecossistemas. Todos os dias, até 2 mil pessoas caminham por cavernas, deixando para trás fragmentos de pele e cabelo, que introduzem micróbios externos no ambiente.

Mas ela pondera que, embora a atividade humana nesses locais possa ser prejudicial, "a única maneira de proteger as cavernas é permitir que as pessoas as visitem e as conheçam".

"O mais importante é fazer com que as pessoas valorizem e queiram preservar as cavernas e informá-las sobre o que podem fazer para que isso aconteça", sublinha Northup.

Mas, às vezes, há uma desconexão entre a conscientização e a responsabilidade pessoal, argumenta JD Tanner, diretor de educação e treinamento da Leave No Trace, organização que trabalha para conscientizar os visitantes sobre a importância de não deixar rastros nesses ambientes naturais.

Muitos podem estar cientes da necessidade de "manter a natureza intocada", mas Tanner afirma que a mensagem nem sempre se traduz em ação ou há uma falta de compreensão de que pequenas ações – até mesmo deixar um pedaço de lixo – podem causar danos irreversíveis em um ecossistema frágil.

md/cn (AP, ots)