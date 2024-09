Riqueza é promessa distante na "cidade do lítio" na Bolívia - Região com mais da metade das reservas do mundo de mineral fundamental para uma economia verde é uma das mais pobres do país sul-americano.Quem anda pelas ruas da cidade de Uyuni, na Bolívia, porta de entrada da região que abriga as maiores reservas de lítio do mundo, se vê muito distante da discussão sobre os interesses do bilionário Elon Musk no mineral ou dos pontos de discórdia que afastam empresas alemãs e aproximam russos e chineses da exploração da commodity no local.

Estima-se que a região do maior deserto de sal do mundo, o Salar de Uyuni, localizado na província de Antonio Quijarro, no departamento de Potosí, contenha mais da metade da reserva global de lítio, matéria-prima usada, entre outras coisas, para a produção de baterias de carros elétricos, painéis solares e turbinas eólicas, e que dão o tom do mundo verde que o futuro promete.

Apesar de ser o ponto de partida para dias mais sustentáveis, o verde pouco se vê por aqui e a riqueza que a exploração do lítio poderia gerar ainda é distante da população local, que convive com a alta taxa de pobreza e pequena cobertura de saneamento básico, por exemplo.