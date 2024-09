Usina nuclear que gerou pânico nos EUA será reativada

A usina, localizada em uma ilha do rio Susquehanna, próxima a Harrisburg, na Pensilvânia, sofreu o acidente nuclear mais grave ocorrido já em solo americano. O reator da Unidade 2 sofreu um derretimento nuclear parcial e ficou destruído.

O reator da Unidade 1 não estava envolvido no acidente. O local fornecerá energia para abastecer as instalações de inteligência artificial da Microsoft, um setor que se desenvolve com rapidez e exige grandes quantidades de energia.

A Constellation Energy informou que o reator deve voltar a funcionar em 2028, e que, para a reforma da usina serão necessários "investimentos significativos".

Meta climática ambiciosa

O acordo com a Microsoft surge em meio aos esforços do governo americano para que os estados e as empresas reconsiderem a utilização da energia nuclear, no intuito de reduzir os efeitos das mudanças climáticas gerados pelos combustíveis fósseis e limitar as emissões de gases causadores do efeito estufa no setor energético.

"Esse acordo é um marco importante nos esforços da Microsoft para descarbonizar a rede e apoiar nosso compromisso de nos tornarmos negativos em carbono", afirmou o presidente da gigante do setor tecnológico, Bobby Hollis. A expressão negativo em carbono se refere à meta de não apenas controlar a emissão de dióxido de carbono, mas remover mais o CO2 do que se emite.