Cientistas decodificam o mais antigo DNA humano achado na África do Sul - Estudo conclui que genoma de 10 mil anos de idade é geneticamente semelhante ao de grupos étnicos que vivem atualmente na Província do Cabo Ocidental, no extremo sul do continente africano.Uma equipe de pesquisadores da Universidade da Cidade do Cabo (UCT), na África do Sul, e do Instituto Max Planck de Antropologia Evolucionária em Leipzig, na Alemanha, reconstruíram os genomas humanos mais antigos já encontrados em solo sul-africano de duas pessoas que viveram há cerca de 10 mil anos, informou neste domingo (22/09) a agência de notícias AFP.

As sequências genéticas são de um homem e uma mulher cujos restos mortais foram encontrados no abrigo de pedra Oakhurst, próximo à cidade costeira de George, a cerca de 370 quilômetros da Cidade do Cabo, segundo informou a professora de antropologia biológica da UCT Victoria Gibbon.

Elas estavam entre 13 sequências reconstruídas pelos cientistas de pessoas que viveram entre 1.300 e 10 mil anos atrás. Antes dessas descobertas, os genomas mais antigos encontrados na região e reconstruídos eram de 2 mil anos.