"Fumaça de incêndios no Brasil segue em direção ao sul da África"

Estes níveis acima da média também são registrados no Brasil?

No Brasil, as emissões estão entre as mais altas. Elas têm seguido um padrão semelhante ao dos anos 2000, quando houve muitos incêndios na Amazônia, particularmente nos estados do Mato Grosso, Pará e Rondônia. Em geral, essas emissões resultantes de incêndios florestais nos últimos anos têm sido mais baixas do que há 20 anos, mas aumentaram em comparação com 10 anos atrás.

Ao analisar o Brasil mais detalhadamente, você vê padrões diferentes. Por exemplo, no Mato Grosso, nas últimas semanas, as emissões ficaram acima da média, mas ainda dentro do intervalo observado nas últimas duas décadas. Já no Amazonas a situação nos últimos cinco ou seis anos tem sido o oposto. Até o final de agosto, o estado já havia registrado seu maior volume anual de emissões de incêndios no período em que temos dados. O mesmo ocorreu em Mato Grosso do Sul, de julho a agosto, com o maior total anual de emissões registrado para o estado. Os padrões são muito diferentes, mas o que os dados mostram é bastante evidente.

A fumaça emitida por estas queimadas foi percebida em diversas regiões do país. Ela deve se espalhar ainda mais e atingir outras regiões do planeta?

As emissões de queimadas são muito heterogêneas em termos de distribuição espacial e temporal. Mas quando há grandes incêndios, eles dominam o sinal de poluição atmosférica. Nós temos observado, há várias semanas, uma enorme massa de fumaça sobre as partes centrais da América do Sul, que se espalha. Em determinado momento, essa fumaça se estendeu desde Quito, no Equador, até São Paulo e chegou ao Atlântico Sul, cobrindo alguns milhares de quilômetros. E começamos a ver mais dessa fumaça sendo captada pelo vento e soprada em direção ao sul da África. Geralmente, ela não chega no continente, mas segue para o sul e depois vai para o Oceano Índico. Isso não é incomum, porque é assim que funciona o transporte atmosférico. Mas esse fenômeno se destaca quando há quantidades maiores de fumaça na atmosfera.

Essa nuvem tem sido bastante densa, mesmo atravessando os oceanos, e o fato de ainda apresentar valores tão altos [de poluição atmosférica] mesmo estando tão distante [da fonte], é um indicador da quantidade de gases que foi emitida inicialmente. Essas emissões se acumulam, são captadas pelos ventos e são levadas por milhares de quilômetros, atravessando escalas intercontinentais.