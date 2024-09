Ambientalistas acionam Justiça contra o governo alemão

Teoria e prática das metas climáticas alemãs

No papel, as metas climáticas da Alemanha são impressionantes: até 2030, as emissões de gases de efeito estufa devem ser reduzidas em 65% (em comparação com os níveis de 1990), e em 88% até 2040. O objetivo é que o país alcance a neutralidade de carbono até 2045.

Mas a realidade é outra: de acordo com a agência ambiental do governo alemão (Umweltbundesamt), até o fim de 2023, as emissões de dióxido de carbono (CO2) no país foram reduzidas em cerca de 42% em relação a 1990, tornando difícil imaginar como os 23% restantes serão alcançados em apenas alguns anos, até 2030. Em 2022 e 2023, em parte como consequência da crise energética causada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, as emissões de gases de efeito estufa na Alemanha chegaram inclusive a aumentar ligeiramente.

Ainda não se sabe quando o Tribunal Constitucional Federal vai analisar as novas queixas apresentadas por organizações ambientais e tomar uma decisão sobre a ação.

Autor: Jens Thurau