Por que jovens alemães estão votando na AfD?

A eleição de Brandemburgo só confirma uma tendência que já vinha sido observada. Na eleição estadual da Turíngia, no início do mês, 38% dos eleitores com idades entre 18 e 24 anos votaram na AfD. Que tal?

"O que está acontecendo? Mas por quê?" Essas perguntas rondam as conversas entre democratas do país. No domingo, após postar o gráfico com os votos dos jovens, o parlamentar pelo SPD Michael Roth escreveu no X: "Quero entender isso, mas ainda não consigo. O que está acontecendo com os jovens? Vontade de provocar? Influência familiar? Curiosidade sobre o autoritarismo? Desgosto com a liberdade e a diversidade? Sensação de sair prejudicado?" Muitos também não conseguem entender e a resposta não é simples. Talvez todas as alternativas aventadas pelo parlamentar sejam parte da resposta.

Mas o primeiro motivo que vem à mente para explicar o sucesso da AfD entre a Geração Z é o sucesso dos ultradireitistas no TikTok, um fato comprovado. Um estudo recente mostrou que a legenda é o partido alemão que faz o melhor uso da plataforma. Entre seus sucessos, estão vídeos feitos com inteligência artificial (IA), mostrando, por exemplo, jovens em mercados tradicionais do país sendo atacados por estrangeiros. Dá certo. E faz sucesso.

A AfD é um partido responsável por vários escândalos. No início do ano, a denúncia de que membros do partido teriam feito uma reunião onde planejaram um plano de deportação em massa de estrangeiros, incluindo aqueles que têm passaporte alemão. O partido também tem membros investigados por suspeita de receber dinheiro ilegal da Rússia. Mas será que os jovens sabem disso? Provavelmente não.

Medo do futuro

As redes sociais são um fator importante no crescimento da extrema direita no mundo todo, claro. Mas não o único motivo. Talvez os vídeos do TikTok sirvam ao seu propósito justamente para alimentar fantasias que se espalham (com ajuda do Whatsapp) sobre, por exemplo, estrangeiros malvados que vão roubar seus empregos e até te matar. Essa campanha é feita principalmente contra os muçulmanos.