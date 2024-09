Assassinato de estudante gera pressão por deportações na França

Protesto da ultradireita

"A vida de Philippine foi roubada dela por um imigrante marroquino que estava sob ordem de remoção", disse Jordan Bardella, líder do partido de ultradireita Reunião Nacional (RN), o maior partido no Parlamento, na noite de terça-feira no X.

"Nosso sistema judiciário é frouxo, nosso Estado é disfuncional, e nossos líderes estão deixando os franceses viverem ao lado de bombas humanas", acrescentou.

"É hora de este governo agir: nossos compatriotas estão com raiva e não medirão palavras."

Influência da ultradireita no novo governo

Com mais de 120 membros do Parlamento, o RN, partido de Marine Le Pen, tem influência sobre o governo minoritário do primeiro-ministro Michel Barnier, pois pode decidir, a qualquer momento, apoiar um voto de desconfiança e potencialmente derrubá-lo.