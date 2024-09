Economia da Alemanha deve contrair em 2024

A economia da Alemanha foi a mais fraca entre seus pares da zona do euro no ano passado, com uma contração de 0,3%.

Espera-se que a inflação caia para 2,2% este ano, de 5,9% no ano passado, disseram as fontes consultadas pelas agências de notícias. A inflação ficaria em torno da marca de 2% almejada pelo Banco Central Europeu nos dois anos seguintes, de acordo com as fontes.

Prognóstico é publicado duas vezes ao ano

A Previsão Econômica Conjunta é compilada duas vezes por ano por um grupo de think tanks econômicos alemães, que inclui o Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de Munique (Ifo), o Instituto Kiel para a Economia Mundial (IfW) e o Instituto Alemão de Pesquisa Econômica (DIW).

O Ministério da Economia alemão incorpora essas estimativas combinadas em suas próprias previsões.

De acordo com sua última previsão, o governo alemão esperava que a economia crescesse 0,3% este ano. Uma atualização está prevista para outubro.