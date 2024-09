Ao menos 46 morrem afogados em festival religioso na Índia - Das vítimas, 37 eram crianças. Afogamentos ocorreram durante banhos rituais para celebrar festa hindu. Rios e lagoas tiveram nível elevado por enchentes recentes que afetaram a região.Pelo menos 46 pessoas, incluindo 37 crianças e sete mulheres, morreram afogadas enquanto tomavam banho durante um festival religioso hindu no estado de Bihar, no leste da Índia, informaram nesta quinta-feira (26/09) as autoridades locais.

Um responsável local pela gestão de catástrofes detalhou que as vítimas morreram durante um banho ritual em rios e lagoas inundados por enchentes recentes que afetaram a região.

Nível elevado das águas