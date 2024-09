Chefia da Tesla alemã provoca polêmica ao fazer visitas de inspeção a funcionários doentes

Ainda segundo a reportagem, o diretor de produção André Thierig e o diretor de Recursos Humanos da filial, Erik Demmler, também insultaram funcionários com alto índice de ausências, dizendo que eles "não têm honra". "Nós não vamos tolerar que algumas pessoas tenham que arcar com mais peso em suas costas porque outros não estão com vontade de ir ao trabalho", disse Thierig na reunião. "Não há lugar nesta fábrica para pessoas que não queiram sair da cama."

A fábrica de Grünheide foi inaugurada em 2022, e conta com cerca de 12 mil funcionários. A Tesla, que tem o bilionário Elon Musk como CEO, é a maior empregadora privada do estado alemão de Brandemburgo. A fábrica, no entanto, costuma ser alvo de controvérsias, como críticas de ambientalistas sobre a derrubada de árvores para a expansão da planta, além de reportagens que abordam denúncias de assédio, desorganização e más condições de trabalho.

De acordo com a direção da fábrica, a taxa de ausência médica na fábrica em Grünheide chegou a 17% em agosto e 11% nos primeiros dias de setembro. Em termos estatísticos, os funcionários da Tesla ficam doentes com mais frequência do que a média nacional. De acordo com o Departamento Federal de Estatística, a média em toda a Alemanha foi de 6,1% no ano passado e de 5,2% no setor automobilístico em geral.

Após revelação, Tesla defende política de visitas de inspeção

Após a reportagem do Handelsblatt, o diretor da fábrica, André Thierig, disse não enxergar a adoção da política como algo incomum, e que "muitas empresas o fazem".

Ele ainda disse que a medida passou a ser cogitada a após uma quantidade acima do normal de funcionários se declararem doentes durante os meses do verão, na metade do ano. "às vezes, [a quantidade de ausências] chegava a 15% do total ou mais", disse. "Queríamos apelar para a ética de trabalho da força de trabalho", disse ele, afirmando que a empresa não descarta realizar mais visitas de inspeção no futuro.