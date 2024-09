EUA e aliados propõem cessar-fogo de 21 dias entre Israel e Líbano - Ao lado de França, Alemanha e países árabes, Estados Unidos tentam evitar invasão israelense no sul do Líbano.Os Estados Unidos, a França, a Alemanha e outros países aliados defenderam nesta quarta-feira (25/09) um cessar-fogo imediato de 21 dias ao longo da fronteira entre Israel e Líbano, ao mesmo tempo em que reforçaram o apoio a uma trégua na Faixa de Gaza, no conflito que está prestes a completar um ano.

"Apelamos por um cessar-fogo imediato de 21 dias ao longo da fronteira Líbano-Israel para abrir espaço para a diplomacia e rumo à conclusão de uma resolução diplomática", diz a declaração conjunta assinada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, juntamente com líderes da França, Alemanha, União Europeia (UE), Reino Unido, Austrália, Itália, Japão, Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos.

O texto descreve a situação no Líbano como "intolerável" e não sendo "do interesse do povo de Israel ou do Líbano". A declaração foi assinada uma série de discussões dos representantes dos países signatários às margens da Assembleia Geral da ONU em Nova York e busca evitar uma possível invasão israelense no sul do Líbano.