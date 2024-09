Homem que estava mais tempo no corredor da morte é inocentado

"Instamos o governo japonês a abolir imediatamente a pena de morte, que causou violações irreparáveis dos direitos humanos e custou meio século de vida", disse a AI Japan em um comunicado.

O manifesto da Anistia Internacional acrescenta: "Até que ela (a pena capital) seja abolida, pedimos uma moratória nas execuções, uma revisão das sentenças para os presos no corredor da morte com distúrbios mentais ou deficiências intelectuais e a reforma do sistema de justiça criminal do Japão".

"Hakamada não poderá recuperar a enorme quantidade de tempo que perdeu devido à sua prisão e sentença de morte, e continuará a lutar contra a síndrome de detenção causada por anos de privação de sua liberdade em centros de detenção", lamentou a AI na declaração.

Amplo apoio popular à pena capital

A última pesquisa oficial realizada pelo governo japonês em 2019 sobre o apoio popular à pena de morte no Japão mostra que apenas 9% da população japonesa acredita que a pena capital "deveria ser abolida", enquanto 80,8% acreditam que tais sentenças são inevitáveis.

A última execução realizada no Japão ocorreu em 26 de julho de 2022, quando foi enforcado Tomohiro Kato, de 39 anos, responsável por um tiroteio em 2008 no distrito de Akihabara, em Tóquio, no qual sete pessoas foram mortas e 10 ficaram feridas.