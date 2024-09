Novo simulador na Alemanha prepara austronautas para a Lua

A Luna não será a única estrutura semelhante à Lua disponível para astronautas e cientistas. Ao lado dela está em construção o Futuro Habitat para Exploração Lunar (FLEXHab), que simula um potencial módulo de habitação lunar e conecta-se ao hall principal.

A estufa Eden-ISS, um experimento de cinco anos que simula o cultivo de alimentos em ambientes espaciais frios, será reaproveitada no projeto Eden Luna. Ela será usada para que astronautas em treinamento pratiquem o cultivo de seus próprios alimentos — uma habilidade vital caso a Nasa realize seu objetivo de estabelecer nos próximos anos uma presença permanente na Lua para pesquisa.

O programa Artemis da Nasa deverá retornar à Lua até o final da década, com uma nova geração de exploradores. A missão Artemis 1 foi lançada em 2022 como um voo de teste não tripulado. A segunda e a terceira missões do programa deverão ser tripuladas, primeiro com destino à órbita lunar e, depois, à superfície da Lua.

Autor: Matthew Ward Agius